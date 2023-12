Mercato - OM : A Marseille, il a réussi son pari !

Thomas Bourseau

A l’OM, en l’espace de trois petits mois, Gennaro Gattuso semble être parvenu à conquérir le coeur des joueurs ainsi que de sa direction. Et ce ne sont pas les témoignages d’Amir Murillo et de Pablo Longoria qui affirmeront le contraire : le technicien italien fait son trou à Marseille.

Après la réunion houleuse entre les associations de supporters et certains dirigeants de l’OM dont le président Pablo Longoria, Marcelino a déposé sa démission le 20 septembre dernier. Une semaine plus tard, Gennaro Gattuso héritait de l’effectif bâti en partie lors du mercato précédent pour l’entraîneur espagnol. Alors forcément, le technicien italien et ancien joueur du Milan AC a dû s’adapter. Une foi pas facile à avoir du point de vue de Pablo Longoria.

«Ce n'était pas simple pour Gennaro Gattuso d'accepter le projet»

Le président de l’OM a d’ailleurs tenu à remercier Gennaro Gattuso au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée dans la journée de jeudi. « Ce n'était pas simple pour Gennaro Gattuso d'accepter le projet. On est très contents de son travail, on est conscients du fait qu'il n'a pas pu travailler parce qu'on joue tous les trois jours. Je mets en évidence son intelligence et sa capacité d'adaptation. Son arrivée nous a apporté beaucoup d'énergie, au club et aux joueurs. »

«Dès le premier jour, nous avons eu une bonne relation»

L’énergie auprès des joueurs évoquée par Pablo Longoria, Amir Murillo l’a bien senti. La recrue panaméenne du dernier mercato a fait savoir à COS que tout se passait à merveille avec Gennaro Gattuso et ce, dès son arrivée à Marseille. « Dès le premier jour, nous avons eu une bonne relation. Une grande personne en dehors du terrain, nous parlons peu mais du travail et des choses qu'il me demande de faire. ».

Mercato - OM : Révolution à Marseille, voilà le nouveau boss https://t.co/WZtVhbXNDD pic.twitter.com/VdiCgqMJWz — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

«Je crois qu'on verra un OM plus adapté au credo footballistique de Gattuso»