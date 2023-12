Mercato - OM : Vers un hiver de folie à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM pourrait bien être l'un des clubs les plus actifs durant le mois de janvier. Et pour cause, le club phocéen va voir filer plusieurs joueurs à la CAN. Une situation qui pousse les Marseillais à s'activer pour se renforcer. Pablo Longoria a d'ailleurs évoqué cette hypothèse lors de son passage en conférence de presse.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et l'OM pourrait bien se montrer actif, notamment dans l'optique de renforcer un effectif qui devrait être amoindri par le départ de plusieurs à la CAN dont Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Chancel Mbemba. En conférence de presse, Pablo Longoria a d'ailleurs évoqué les ambitions de l'OM sur le mercato.

Un piège attend l’OM, Gattuso lance un avertissement https://t.co/w3MxpCjFRU pic.twitter.com/Xqh7lABHS3 — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«On est un club actif dans le marché»

« On est un club actif dans le marché, donc on est à l'écoute. Si on doit prendre des décisions pour améliorer l'effectif, on le fera. On doit protéger nos actifs et les investissements qu'on a fait aussi. Après, s'il y a de bonnes opportunités dans le marché, et que des clubs mettent le prix qu'on imagine pour certains joueurs, et que cela peut nous servir à améliorer l'effectif derrière, on le fera. La politique reste toujours de correspondre aux désirs du coach », a expliqué le président de l'OM en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«On est très attentif au mercato»