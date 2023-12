Thomas Bourseau

Trois ans et demi après son arrivée très médiatisée à l’OM en raison de la rupture de son pré-contrat avec Watford, Pape Gueye pourrait devenir libre de tout contrat à l’issue de la saison si situation restait inchangée à Marseille. Pablo Longoria a déjà pris les devants et compte bien aller au bout de ses efforts afin de blinder l’international sénégalais.

Le 6 décembre dernier, Pape Gueye faisait son retour sur les terrains à l’occasion de l’Olympico face à l’OL au terme d’une suspension de quatre mois infligée en raison des conditions de son arrivée à l’OM en 2020 et de l’imbroglio avec le club pour lequel il avait pourtant donné son aval à l’époque : Watford. Pour venir à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye avait rompu de manière unilatérale son pré-contrat avec les Hornets .

Pape Gueye agent libre à la fin de la saison

En fin de contrat à l’OM, son bail expirant le 30 juin prochain, Pape Gueye ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Du point de vue de Pablo Longoria, tout est clair au sujet de l’international sénégalais : le conserver. Et pour cela, le président de l’OM ne cesse de faire pression auprès du joueur et de son entourage afin de trouver un terrain d’entente contractuel.

«On a fait une offre de prolongation à Pape Gueye, on va refaire une deuxième proposition cette semaine»