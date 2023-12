Mercato – OM : Longoria dévoile ses plans

Jean de Teyssière

L'OM a terminé la première partie de la saison à la sixième place ce qui est loin d'être acceptable pour un club ayant terminé deux fois sur le podium consécutivement (2ème en 2022, 3ème en 2023). Le club phocéen pourrait donc être actif sur le marché des transferts, tant sur le plan des départs que sur celui des arrivées. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Pablo Longoria, le président marseillais.

Après avoir réalisé un gros ménage cet été, avec 14 départs, l'OM pourrait continuer en ce sens. Nombreux sont les joueurs qui n'ont pour le moment pas réussi à montrer leur vrai niveau et Pablo Longoria a prévenu : s'il y a une bonne offre, ils partiront.

«On est actif sur le marché, à l'écoute»

Ce jeudi, Pablo Longoria, le président de l'OM, a tenu une conférence de presse de bilan de la première partie de saison. L'occasion pour lui de parler du mercato : « Nous n'avons pas de joueurs comme Luis Suarez dont le départ était prévu l'année dernière. Nous ne sommes pas dans cette situation. On est actif sur le marché, à l'écoute. Si on peut prendre des décisions pour améliorer l'effectif et avoir une nécessité pour Gattuso, on le fera. »

«Si quelqu'un peut mettre le prix avec l'objectif d'améliorer l'effectif, on va le faire»