Mercato - PSG : Ça recommence pour Kylian Mbappé

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG librement et gratuitement, mais il a finalement paraphé un nouveau bail de deux saisons. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien se retrouve dans la même situation. Reste à savoir si Kylian Mbappé prolongera une nouvelle fois avec le PSG.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a alerté la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a cassé sa tirelire pour s'offrir les services de l'attaquant français lors de l'été 2017. En effet, le PSG a trouvé un accord total avec l'AS Monaco, et ce, pour boucler un prêt avec une option d'achat de 180M€. Lors de son arrivée à Paris, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons. Ainsi, le numéro 7 rouge et bleu était engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022.

Mbappé aurait pu partir pour 0€ à l'été 2022

Alarmé par la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid a tenté de finaliser son transfert pour 0€. En effet, le club merengue avait la possibilité de récupérer la star de 24 ans librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin 2022. Et malgré un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a finalement rempilé avec le PSG, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option.

Mbappé risque encore de partir pour 0€ cet été

Malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France sera en fin de contrat cet été. Et s'il ne prolonge pas avant le 30 juin, Kylian Mbappé changera de club librement et gratuitement. Le PSG se retrouve dans la même situation qu'en 2021-2022 avec son numéro 7. D'ailleurs, le Real Madrid serait toujours en embuscade pour boucler un transfert à 0€ avec Kylian Mbappé. Reste à savoir si le natif de Bondy snobera une nouvelle fois le club merengue pour rester au PSG.