Mercato - PSG : Transfert à 0€, qui doit signer à Paris ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé quatre transferts à 0€ au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour. Alors que de nombreux joueurs de Ligue 1 seront en fin de contrat le 30 juin, qui doit rejoindre le club parisien librement et gratuitement cet été ? A vos votes !

Pour renforcer son effectif, le PSG a bouclé douze transferts au total l'été dernier. En effet, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos se sont engagés en faveur du club parisien lors de la dernière fenêtre de transferts. D'ailleurs, le PSG a réalisé de très bons coups sur le plan financier, puisque quatre recrues sont arrivés pour 0€ au Parc des Princes.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 seront en fin de contrat en juin

En fin de contrat le 30 juin 2023, Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Arnau Tenas (FC Barcelone) et Cher Ndour (Benfica) ont signé au PSG librement et gratuitement lors du dernier mercato. En ce qui concerne, la prochaine fenêtre de transferts estivale, le club de la capitale pourrait perdre plusieurs joueurs dans les mêmes conditions. En effet, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Kylian et Ethan Mbappé sont tous dans la dernière année de leur contrat avec le PSG. Mais dans le sens des arrivées, Luis Campos peut réaliser plusieurs coups à 0€ en Ligue 1.

Des opportunités à 0€ à saisir pour le PSG

A partir du mois de janvier, tous les joueurs en fin de contrat le 30 juin pourront négocier avec le club de leur choix pour un transfert libre et gratuit cet été. Le PSG pourrait donc profiter de l'occasion pour faire des emplettes à prix mini. En Ligue 1, ils sont nombreux à être dans la dernière année de leur contrat. On peut citer par exemple Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Adam Ounas (LOSC) ou encore Tiago Djalo (LOSC).



