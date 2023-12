Mercato - PSG : La meilleure recrue de Luis Enrique, c'est lui !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé très fort sur le mercato. En effet, le club de la capitale s'est offert les services d'onze nouveaux joueurs. A la mi-saison, Le 10 Sport a voté pour la meilleure recrue parisienne de cette saison 2023-2024. Et il s'agit d'Ousmane Dembélé, qui devance Lucas Hernandez.

Sous l'égide de Christophe Galtier, le PSG est totalement passé à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023. Pour relancer la machine parisienne, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de lancer une nouvelle révolution. En effet, le président du PSG a changé d'entraineur, avant de frapper un grand coup sur le mercato.

Ousmane Dembélé est la meilleure recrue du PSG...

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer, la direction parisienne a opté pour Luis Enrique, qui est arrivé avec son jeu très offensif. Et pour permettre au technicien espagnol de remplir ses objectifs au PSG, Luis Campos a enflammé le dernier mercato estival. En effet, le conseiller football rouge et bleu a bouclé de nombreux départs, et notamment ceux de stars telles que Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos. En parallèle, Luis Campos a offert onze joueurs à Luis Enrique au total.

... devant Lucas Hernandez