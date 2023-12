Mercato - PSG : Luis Enrique débarque à Paris et hallucine

Alexis Brunet

Alors qu'il s'était engagé pour deux saisons, Christophe Galtier a été remercié au bout d'une année par le PSG. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur Luis Enrique. Les avis sont pour le moment mitigés concernant l'Espagnol. En tout cas ce qui est sûr, c'est que le coach du club de la capitale est tombé sous le charme de ses supporters.

Beaucoup de choses ont changé cet été au PSG. Le club de la capitale a par exemple dit au revoir à plusieurs stars comme Marco Verratti, Sergio Ramos, Neymar ou bien Lionel Messi. Les dirigeants parisiens ont décidé de changer de projet. Ils ne veulent plus s'appuyer sur des stars, mais sur des jeunes joueurs talentueux, et si possible français.

Luis Enrique est fan des supporters du PSG

En plus d'un changement majeur dans l'effectif, le coach du PSG a aussi changé. Les dirigeants parisiens ont remercié Christophe Galtier et ils ont accueilli Luis Enrique. Pour le moment cela se passe bien, car le club de la capitale est premier de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Justement, lors de ces matches à enjeu, l'effectif du club de la capitale espère pouvoir compter sur ses supporters. Des supporters dont Luis Enrique est totalement fan, comme il l'a déclaré à PSG TV . « Le Parc des Princes a été une découverte merveilleuse. Tout le monde dit tout le temps qu'ils ont les meilleurs supporters du monde, mais quand l'équipe perd, ils sifflent. Ici, à Paris, ce n'est pas le cas. Nous avons perdu des matches à l'extérieur, et j'entendais quand même nos supporters applaudir plus forts que les locaux. Le Parc c'est quelque chose de grand, et il faut encourager nos supporters à nous soutenir encore et encore, pour qu'ils apprécient de venir nous voir jouer. »

Le PSG affrontera la Real Sociedad

Le PSG a eu beaucoup de mal à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale n'a pas réussi à s'imposer face au Borussia Dortmund et il ne doit son salut qu'à la victoire de l'AC Milan contre Newcastle. Pour le début des matches à éliminations directes, les Parisiens seront opposés à la Real Sociedad. Une rencontre largement à la portée des coéquipiers de Kylian Mbappé, qui ont réussi à éviter Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid.