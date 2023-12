Mercato - PSG : Une masterclass du Qatar pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait bien finalement signer à nouveau, un contrat au PSG à l’issue de la saison. La faute à la position du Real Madrid sur le dossier et aux limites économiques des clubs anglais dans cette opération selon le journaliste de The Athletic David Ornstein.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien entrer dans son ultime phase dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain et le principal intéressé ne prendra pas de décision hâtive et rien n’est imminent comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 2 octobre dernier.

Le Real Madrid a tourné la page ? La Premier League trop juste pour Mbappé ?

Le Real Madrid préparerait une offensive au début de l’année 2024 selon Relevo , moment où le club merengue pourra s’entendre sur les termes d’un contrat avec Kylian Mbappé. Mais pour David Ornstein, journaliste de The Athletic , il se pourrait que la vérité soit tout autre à Madrid. « Pour être honnête, le Real Madrid semble être sur une bonne voie sans Mbappé » . Pour ce qui est de la Premier League et des rumeurs l’envoyant à Manchester United, Liverpool ou encore Arsenal, la question économique serait centrale et problématique. « La plupart des clubs de Premier League sont incapables de financer une telle transaction actuellement ».

Mercato - PSG : Mbappé, le Real Madrid en fait encore des cauchemars https://t.co/neSan33YfJ pic.twitter.com/WbwOqum8oB — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Le clash du début de saison est derrière le PSG, «on s'achemine vers la signature d'un nouveau contrat»