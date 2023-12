Mercato - PSG : Le Real Madrid a un problème avec Mbappé

Hugo Chirossel

Comme cela était le cas il y a deux ans, le Real Madrid va de nouveau essayer de profiter de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain, afin de s’attacher ses services. Cependant, les Merengue n’ont pas les mêmes moyens financiers qu’en 2022 et ne feront pas de folies pour s’offrir l'attaquant du PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait connaître un dénouement rapide. L’international français arrive à la fin de son contrat avec le PSG et par conséquent, il pourrait s’engager avec un autre club à partir du 1er janvier prochain. Dans cette optique, le Real Madrid va lui faire une proposition prochainement.

Mercato - PSG : Une masterclass du Qatar pour Mbappé ? https://t.co/r4g7hwQEKE pic.twitter.com/9Zntu1ZykU — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Le Real Madrid attend une réponse de Mbappé avant mi-janvier

D'après les informations de The Athletic , le Real Madrid attend en revanche une réponse rapide de Kylian Mbappé, qui aura jusqu’à mi-janvier pour la donner. En ce qui concerne le contrat qui l’attendrait dans la capitale espagnole, il ne devrait pas être aux mêmes conditions qu’il y a deux ans.

Le Real Madrid ne fera pas de folies