Transferts : Le PSG battu, le Real Madrid prépare un autre coup à la Mbappé !

Après avoir été opposés sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid et le PSG se livrent une grosse bataille pour Leny Yoro. Les deux géants européens aimeraient s’offrir le défenseur de Lille, qui a une préférence pour la formation espagnole. Le jeune Français voudrait à tout prix rejoindre la Casa Blanca et les dirigeants madrilènes pourraient même attendre encore un an avant de s’offrir les services du Lillois. Leny Yoro sera à ce moment-là en fin de contrat et le Real Madrid pourrait donc s’offrir un nouveau coup à la Mbappé.

Après avoir longtemps recruté certaines des plus grandes stars de la planète, le PSG semble maintenant vouloir parier sur des jeunes talents à fort potentiel. L’été dernier, par exemple, le club de la capitale avait déboursé près de 50M€ pour s’offrir les services de Bradley Barcola. Cela s’est avéré être un succès et les dirigeants parisiens veulent réussir un autre coup de ce genre en Ligue 1 cet été.

Leny Yoro a brillé avec Lille

Après avoir arraché Bradley Barcola à l’OL, le PSG voudrait donc s’offrir un nouveau jeune talent de Ligue 1. Le club de la capitale prospecte cette fois-ci du côté de Lille, puisque Leny Yoro plaît beaucoup à Luis Campos. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien avait déjà tenté d’attirer le défenseur central l’hiver dernier, mais cela n’avait rien donné. Le PSG est donc revenu à la charge cet été, mais cela s’avère compliqué.

Le Real Madrid voudrait s’offrir Yoro gratuitement l’été prochain