PSG : Mbappé est parti, il balance toute la vérité !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a fini par partir au clash avec le PSG à plusieurs reprises au cours de leur collaboration de sept saisons. De quoi entacher un tableau d’ensemble quasi parfait en tout point et auprès des supporters. Mais Layvin Kurzawa a volé à son secours.

Kylian Mbappé a pris la décision de plier bagage après un septennat effectué au PSG, des trophées à foison, tant sur le plan collectif et individuel, ainsi que le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Au fil des années et surtout ces derniers mois, l’image de Mbappé a été écornée en public de par son conflit ouvert avec le PSG depuis un an.

«Le vrai Kylian c'est quelqu'un avec un grand cœur»

Néanmoins, au coeur des problèmes judiciaires, de salaires et de primes entre le clan Mbappé et le PSG, le capitaine de l’équipe de France est une crème selon Layvin Kurzawa. « Le vrai Kylian c'est quelqu'un avec un grand cœur, de très gentil, très blagueur et qu'il n'aime pas perdre, ça on l'a vu. Il a un grand cœur avec les gens qu'il apprécie, c'est ce Kylian que j'ai vu pendant 7 ans ».

«Hors football, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup»