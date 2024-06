Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce gros transfert

La rédaction

Le mercato du PSG risque bien d’être en une des gazettes durant une bonne partie de l’été. Alors que Luis Enrique avait publiquement déclaré qu’il souhaitait voir débarquer de nombreux renforts, les rouges et bleus ont déjà annoncé avoir obtenu la signature de Matvey Safonov, portier du FK Krasnodar. Plusieurs éléments sont annoncés dans le viseur des Champions de France, dont Dani Olmo. Mais c’est le FC Barcelone que l’Espagnol semble avoir en tête.

Le PSG semble prêt à sortir l’artillerie lourde sur le marché des transferts cet été. Mais la carte bleue de Nasser Al-Khelaïfi ne va pas peut-être pas suffire à boucler l’ensemble des dossiers sur lesquels travaillent les Parisiens. Courtisants de Dani Olmo, les pensionnaires du Parc des Princes semblent distancés par le Barça, à en croire les dires du principal intéressés.

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Où aimeriez-vous retourner ? Au FC Barcelone »

Dans un entretien accordé à Sport , Dani Olmo a été interrogé sur son avenir. Et le milieu offensif n’a pas caché ses envies en cas de départ de Leipzig : « Où aimeriez-vous retourner ? Au FC Barcelone. Nous verrons, à la fin, ce sont des options qui peuvent se présenter. Je suis calme, je me concentre sur l'Euro et nous verrons ce qui se passera. »

Le PSG apprécierait le profil d’Olmo