Mercato - Real Madrid : La décision à 0€ qui va plomber le PSG !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier en France et le PSG semble avoir à coeur de boucler la venue de Leny Yoro (18 ans) d’ici à ce que le rideau tombe sur le marché des transferts. Néanmoins, Yoro serait prêt à attendre le Real Madrid !

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro a déjà une grande décision à prendre pour la suite de sa carrière. Ayant fait ses classes et ses premiers pas dans le monde professionnel au LOSC, l’international espoir français figure dans les petits papiers du directoire du PSG qui a pris rendez-vous dès le mois de janvier pour un transfert pendant le mercato estival en cours.

Leny Yoro ne voudrait que le Real Madrid

Malgré toute la bonne volonté du PSG et les appels téléphoniques de Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain ayant travaillé au sein de la direction du LOSC, le champion de France semble être largué dans la course à la signature de Leny Yoro. La faute au Real Madrid ? Relevo a assuré ce dimanche que Yoro mettait le Real Madrid en haut de sa liste de priorités pour le mercato.

Yoro prêt à prendre son mal en patience pour 2025 ?