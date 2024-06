«Un truc de ouf» : Le PSG l'appelle pour signer, il n'en revient pas

La rédaction

Le PSG compte s’activer durant le mercato estival pour recruter de nombreux renforts, mais risque également de voir plusieurs de ses éléments quitter le navire. En fin de contrat cette saison, Layvin Kurzawa a quitté le Parc des Princes après neuf saisons passées dans la capitale. Arrivé en 2015, le latéral gauche est revenu sur sa signature chez les Champions de France.

C’est un départ par la petite porte. Arrivé au PSG il y’a neuf ans, Layvin Kurzawa a vu son contrat avec les rouges et bleus expirer en cette fin de saison. Pour ses dernières foulées sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la célébration du trophée de Ligue 1, le joueur de 31 ans a été sifflé par une bonne partie des supporters présents en tribunes. Mis au placard depuis plusieurs années, le natif de Fréjus n’a disputé que huit minutes toutes compétitions confondues cette année. Dans une interview, la gaucher a raconté comment il avait vécu sa signature chez les Franciliens en 2015.



«Avant de signer au PSG, j'avais Chelsea qui était très intéressé. L'Atlético de Madrid aussi»

Dans un entretien accordé au Média Carré , Layvin Kurzawa est revenu sur son arrivée au PSG en 2015. Et le latéral gauche explique qu’il bénéficiait d’offres de nombreux cadors à ce moment : « Avant de signer au PSG, j'avais Chelsea qui était très intéressé. L'Atlético de Madrid aussi. Mais si ce n'était pas Manchester United, j'avais envie de rester en France et le PSG est le plus grand club de France, donc pour moi, il n'y avait aucun doute. »

«Il y avait Zlatan, c'était un truc de ouf»