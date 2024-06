Mbappé : Le Real Madrid balance sur «le meilleur joueur du monde»

Thomas Bourseau

Le Real Madrid dispose d’une attaque de folie, qui lui a permis de remporter la 15ème Ligue des champions de son histoire, composée de Vinicius Jr, Jude Bellingham en soutien et Rodrygo Goes. Aux yeux de ce dernier, Vinicius est le meilleur joueur du monde, plus fort même que Kylian Mbappé qui débarque à Madrid.

Kylian Mbappé a communiqué le lundi 3 juin dernier, dans la foulée de l’annonce du Real Madrid de sa signature pour ses cinq prochaines saisons. Le champion du monde tricolore faisait état d’un « rêve devenu réalité ».

Mbappé arrive au Real Madrid, Rodrygo annonce la couleur

Au sein même du Real Madrid, Kylian Mbappé rejoindra une constellation de stars avec Luka Modric, Thibaut Courtois, Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr pour ne citer qu’eux. Mbappé est occasionnellement considéré par certains comme étant le meilleur joueur du monde. Pas aux yeux de Rodrygo Goes.

«Je joue avec le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire Vini Junior»