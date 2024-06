Mercato - Real Madrid : La prochaine star confirmée par la presse italienne ?

La rédaction

Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé et deux titres majeurs remportés cette saison, le Real Madrid ne compte pas rester les bras croisés durant le mercato estival. Régulièrement cités comme prétendants d'Alphonso Davies, les Merengue seraient désormais sur les traces d’Adrien Rabiot. Et cette rumeur prend de plus en plus d’ampleur, notamment en Italie.

Après Kylian Mbappé, un autre pilier de l’équipe de France va-t-il rejoindre le Real Madrid ? Depuis plusieurs heures, c’est une option qui semble crédible. Alors que son contrat avec la Juventus expirera dans neuf jours, Adrien Rabiot est cité comment étant dans le viseur des Champions d’Europe en Espagne. Et désormais, c’est la presse italienne qui confirme la rumeur.

Adrien Rabiot pisté par le Real Madrid

D’après les informations de le Gazetta dello Sport , le Real Madrid lorgnerait sur Adrien Rabiot. La Maison Blanche verrait en lui un élément capable de jouer dans un registre similaire à celui de Toni Kroos. Alors que son contrat avec la Juventus prendra fin le 30 juin prochain, le joueur de 29 ans pourrait débarquer libre dans la capitale espagnole.

L’avenir de Rabiot serait flou