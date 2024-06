Mbappé : Une star du Real Madrid va lui briser son rêve !

La rédaction

Le 3 juin dernier, la planète football apprenait officiellement que Kylian Mbappé était un joueur du Real Madrid. En rejoignant les Champions d’Europe en titre, le Bondynois voit sa carrière prendre une nouvelle trajectoire, et espère sûrement passer un nouveau cap. Alors que le joueur de 25 ans est régulièrement cité comme l’un des favoris au Ballon d’Or chaque année, c’est bien un futur coéquipier du capitaine des Bleus qui pourrait être l’heureux élu.

Si Kylian Mbappé est actuellement focalisé sur l’Euro avec l’équipe de France, l’ancien joueur de l’AS Monaco sera également attendu au tournant dès le mois d’août prochain. Le désormais ancien parisien entamera la saison sous ses nouvelles couleurs : celles du Real Madrid. Souvent considéré comme un prétendant au Ballon d’Or, le Français voit l’un de ses futurs coéquipiers être cité comme favori : Vinicius.

« ll mérite le Ballon d’Or »

Dans un entretien accordé à O Globo , Yan Couto a été interrogé à propos de Vinicius. Et clairement, le latéral droit de Gérone, qui a affronté l’ailier gauche deux fois cette saison, désigne son compatriote brésilien comme le gagnant du Ballon d’Or 2024 : « Je regarde Viní à l'entraînement avec l'équipe nationale et c'est bien que nous nous améliorions. Regarder un ailier de classe mondiale qui, s’il n’est pas le meilleur, est le deuxième ou le troisième. Il mérite le Ballon d'Or. Il s'améliore dans tous les aspects et il marque beaucoup de buts et fournit des passes décisives. Il a beaucoup évolué depuis son arrivée au Real Madrid. »

Une saison XXL pour Vinicius

Pour sa sixième saison au Real Madrid, Vinicius a peut-être accompli la plus aboutie. Aligné aux côtés de Rodrygo, le joueur de 23 ans a passé la saison a dynamiter les défenses adverses. Si c’est par ses dribbles et sa vitesse que l’ancien joueur de Flamengo a particulièrement brillé, ses statistiques sont aussi éloquentes : 15 buts et 6 passes décisives en 26 matchs de Liga, tandis qu’il a marqué à 6 reprises distribués 5 caviars en Ligue des Champions.