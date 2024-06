Ballon d'Or : Le gagnant annoncé à l'étranger, coup dur pour Mbappé

La rédaction

Avec un titre de Champion d’Espagne et une nouvelle Ligue des Champions remportés, le Real Madrid a vécu une saison exceptionnelle. Si Kylian Mbappé va venir s’incorporer à l’équipe merengue, Carlo Ancelotti a déjà pu compter sur un effectif particulièrement compétitif. Parmi les éléments les plus en vus durant cet exercice, figurent Vinicius et Bellingham. Et pour Dragan Stojkovic, sélectionneur de la Serbie, ce n'est pas le Bondynois qui remportera le Ballon d’Or, mais bien l'Anglais.

Voilà une saison comme le Real Madrid les apprécie. Large vainqueur de la Liga, les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont également pu soulever la 15ème Ligue des Champions de leur histoire le 1er juin dernier contre le Borussia Dortmund. Passeur décisif sur le second but des Madrilènes, Jude Bellingham a joué un rôle prépondérant, aussi bien dans cette campagne européenne que dans l’ensemble des compétitions disputées par les Merengue. Si Kylian Mbappé aura peut-être l'occasion de lui aussi soulever la Coupe aux Grandes oreilles aux côtés de l'Anglais la saison prochaine, la déclaration de Dragan Stojkovic, le sélectionneur de la Serbie, ne devrait pas lui plaire. Pour le coach de 59 ans, c'est bien l'Anglais qui devrait un jour avoir l’honneur de se voir décerner le Ballon d’Or

« Il remportera certainement le Ballon d’Or »

Alors que la Serbie affrontera l’Angleterre ce dimanche, Dragan Stojkovic était de passage en conférence de presse. Et le sélectionneur serbe a couvert d’éloges Jude Bellingham : « C'est un gars formidable. Il remportera certainement le Ballon d'Or à l'avenir. Il joue de manière impressionnante, même s'il est jeune, il est fort, il a de la qualité, il a montré tout cela au Real Madrid. Vous n'avez pas pour lui donner beaucoup d'espace, c'est un joueur très important pour l'équipe anglaise. »

« C'est génial pour l'Angleterre, mauvais pour nous »