Le Real Madrid a identifié son «nouveau Benzema» !

Pierrick Levallet

L'arrivée de Kylian Mbappé devrait poser quelques problèmes au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France devrait faire au moins une grosse victime dans le onze de Carlo Ancelotti. Et c'est Rodrygo qui pourrait en faire les frais. Toutefois, l'attaquant de 23 ans pourrait avoir une sérieuse carte à jouer la saison prochaine.

Le Real Madrid est en train de se composer une nouvelle équipe capable de dominer le football européen au cours des prochaines années. Après avoir bouclé le transfert d’Endrick il y a quelques mois, les Merengue ont officialisé la venue de Kylian Mbappé. Mais l’ancienne star du PSG pourrait faire une victime colossale au sein de la Casa Blanca .

Après le coup Mbappé, le Real Madrid fait une fleur au PSG ? https://t.co/MsAxYsm5uf pic.twitter.com/6Tngv2ek1H — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Casse-tête à venir pour Ancelotti avec Mbappé ?

En effet, Carlo Ancelotti va devoir faire des choix au moment de composer son équipe. Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham devraient inévitablement être titulaires. Mais la place de Rodrygo n’est pas autant assurée. Cependant, le joueur de 23 ans pourrait avoir une belle carte à jouer la saison prochaine.

Rodrygo a un profil à la Benzema