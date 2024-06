Mbappé : La décision qui va enchanter le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’idylle a officiellement commencé en début de semaine dernière par l’annonce de son arrivée cet été en tant qu’agent libre. Satisfait et soulagé, l’attaquant de l’équipe de France aurait à cœur de ne faire qu’une petite coupure après l’Euro dans l’optique de rallier le plus rapidement possible la capitale espagnole.

Kylian Mbappé communiquait une grande décision pour sa carrière. Après sept années passées au Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l’histoire du PSG décidait de mettre un terme à son aventure dans la capitale. Depuis, le Real Madrid a officialisé sa venue lundi soir dernier pour les cinq prochaines saisons. C’est un « minimum » si l’on en croit les propos de Kylian Mbappé en conférence de presse mardi dernier.

Mbappé : «Le Real Madrid ? C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions»

Pendant ledit point presse, le capitaine de l’équipe de France ne dissimulait pas sa joie d’enfin rejoindre le « club de ses rêves » comme l’atteste sa publication Instagram . « C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré, soulagé et extrêmement fier d'arriver dans ce club » . Et il semblerait que Kylian Mbappé ne souhaite pas reporter bien longtemps son rêve.

Kylian Mbappé va raccourcir ses congés pour rejoindre plus vite le Real Madrid ?