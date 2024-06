Zidane annonce déjà une folie pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s’apprête à démarrer une nouvelle compétition internationale sous le maillot de l’équipe de France avec l’Euro 2024, et le nouvel attaquant du Real Madrid a donc l’occasion de marquer une fois de plus l’histoire des Bleus. Zinedine Zidane nourrit d’ailleurs de très grandes ambitions pour Mbappé et son avenir en sélection.

Après les Coupes du Monde 2018 et 2022 durant lesquelles il avait à chaque fois joué un rôle majeur et l’Euro 2021 qui avait en revanche été une grande déception sur le plan sportif, Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa quatrième compétition majeure avec l’équipe de France à l’occasion de cet Euro 2024. Et l’ancienne star du PSG, qui vient de signer au Real Madrid, sera forcément attendue au tournant pour ce rendez-vous.

Mbappé veut marquer les esprits

Comme d’autres légendes de l’équipe de France avant lui telles que Michel Platini, Dominique Rocheteau, Thierry Henry ou encore Zinedine Zidane, Kylian Mbappé va donc tenter de remporter un Championnat d’Europe avec les Bleus. Et au micro de Téléfoot , Zidane a justement fait une annonce forte sur l’avenir de son jeune compatriote avec le maillot tricolore.

« Il va dépasser tout le monde »