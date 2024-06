Officiel : Nouvelle annonce improbable du Real Madrid !

Hugo Chirossel

L’année prochaine, la Coupe du monde des clubs va changer de formule. La compétition réunira 32 équipes et se déroulera aux Etats-Unis, du 15 juin au 13 juillet 2025. Dans un entretien accordé à Il Giornale, Carlo Ancelotti a indiqué que le Real Madrid ne comptait pas y participer, ce que le club a démenti via un communiqué.

Carlo Ancelotti a fait une annonce pour le moins surprenante. Dans un entretien accordé au journal italien Il Giornale , l’entraîneur du Real Madrid a laissé entendre que son club n’avait pas l’intention de participer à la Coupe du monde des clubs l’année prochaine. Alors qu'elle réunissait jusque-là les champions de chaque confédération, la compétition va changer de formule. Elle réunira cette fois-ci 32 équipes et aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

« Le Real Madrid, comme d'autres clubs, rejettera l’invitation »

« Le nouveau Mondial des Clubs ? Le Real Madrid, comme d'autres clubs, rejettera l’invitation », a déclaré Carlo Ancelotti. « La FIFA oublie que les équipes ne participeront pas à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions et la FIFA veut nous donner cette somme pour l'ensemble du tournoi. Nous déclinerons l’invitation . » Face aux propos de son entraîneur, le Real Madrid a tenu à clarifier la situation par le biais d’un communiqué.

Comunicado Oficial: Mundial de Clubes.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2024

« Notre club participera, comme prévu, à cette compétition officielle »