PSG - Real Madrid : Jackpot pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va enfin quitter la Ligue 1. Après avoir passé les sept dernières années au PSG, le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Son salaire ne sera bien évidemment pas le même que chez les Rouge-et-Bleu, mais il devrait malgré tout avoir droit à un joli jackpot grâce aux Merengue.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais le verdict a finalement été rendu il y a quelques jours. La saison prochaine, Kylian Mbappé n’évoluera plus au PSG. Le natif de Bondy va enfin découvrir un nouveau championnat, lui qui n’a joué qu’en Ligue 1 jusqu’à présent. Le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid.

Mbappé fait une croix sur son salaire au PSG pour le Real Madrid

Kylian Mbappé quittera donc le PSG, où il a passé sept ans de sa carrière, le 30 juin prochain lorsque son contrat arrivera à expiration. Bien évidemment, le champion du monde 2018 ne percevra pas le même salaire au Real Madrid, le club madrilène ne pouvant pas s'aligner sur la somme qu'il touchait chez les Rouge-et-Bleu . Mais un véritable jackpot l’attendrait grâce à la Casa Blanca .

Ses gains grâce à ses sponsors vont grimper en flèche ?