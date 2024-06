Mercato - OM : Déjà un échec à 0€ pour De Zerbi ?

Jean de Teyssière

Arrivé en février 2021 à la présidence de l'OM, Pablo Longoria a habitué ses supporters à un mercato estival très animé. Cela devrait être le cas cette année, malgré l'absence de la Coupe d'Europe la saison prochaine. Un international malien (3 sélections), Moussa Diarra est convoité par l'OM. L'ancien Toulousain, libre de tout contrat, pourrait néanmoins snober le club phocéen...

Arrivé en 2019 à Toulouse, Moussa Diarra était en fin de contrat cette saison. Il n'a pas prolongé et pourra donc rejoindre librement le club de son choix comme il l'a expliqué dans son message d'adieu : « Après huit années passées au club, il est temps pour moi de prendre un nouveau virage dans ma carrière de footballeur. Je tiens à remercier le club de m’avoir fait confiance durant toutes ces années. De nombreux souvenirs me viennent en tête : mon arrivée en 2016 au centre de formation, notre parcours en Gambardella en 2019, notre titre de champion de Ligue 2, notre victoire en Coupe de France, et bien sûr, l’aventure en Coupe d’Europe. Merci Toulouse. » Pour le moment, son avenir est encore flou...

Les discussions s'intensifient avec Moussa Diarra !

Depuis plusieurs semaines, l'OM et l'entourage de Moussa Diarra discutent autour d'une potentielle arrivée dans la cité phocéenne cet été. Ces derniers jours, les discussions se seraient intensifiées même si aucune offre concrète n'aurait encore été soumise au défenseur central malien.

Diarra temporise