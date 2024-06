Mercato : L'OM accélère pour ce transfert

Jean de Teyssière

A l'OM, on se prépare une nouvelle à un mercato animé. En attendant l'officialisation de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais travaillent sur la venue de plusieurs joueurs, dont un défenseur central. Moussa Diarra, défenseur de Toulouse, est libre à partir du 30 juin prochain et l'OM aurait passé la vitesse supérieure...

Moussa Diarra et Toulouse, c'est terminé. En mai dernier, il avait annoncé son départ : « Après huit années passées au club, il est temps pour moi de prendre un nouveau virage dans ma carrière de footballeur. Je tiens à remercier le club de m’avoir fait confiance durant toutes ces années. De nombreux souvenirs me viennent en tête : mon arrivée en 2016 au centre de formation, notre parcours en Gambardella en 2019, notre titre de champion de Ligue 2, notre victoire en Coupe de France, et bien sûr, l’aventure en Coupe d’Europe. Merci Toulouse. » L'OM fait partie des clubs intéressés...

L'OM intéressé par Moussa Diarra

Le dernier match de la saison pour le PSG a été face au Toulouse FC. Après ce match de gala, qui s'est terminé par la célébration du titre de champion de France, l'OM a commencé à discuter avec le défenseur central du club toulousain : Moussa Diarra. Des discussions qui n'ont pas cessé depuis.

Les discussions se sont intensifiées