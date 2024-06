Mercato : Le FC Nantes s’attaque à un joueur du PSG, il raconte tout !

Alexis Brunet

Comme Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa n’évoluera plus au PSG la saison prochaine. Le défenseur quitte le club de la capitale en fin de contrat et il est à la recherche d’un nouveau challenge. Mais lors de son passage à Paris, l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait pu rejoindre le FC Nantes en prêt, comme il l’a révélé lors d’une interview à L’Équipe.

Les supporters du PSG ne doivent pas être meurtris du départ de Layvin Kurzawa. Pourtant, le défenseur sera resté neuf saisons au sein du club de la capitale et il aura donc remporté de nombreux titres à Paris. Mais les fans du PSG lui reprochent notamment le fait d’avoir touché un très gros salaire et de n’avoir presque pas joué lors des dernières années.

Kurzawa aurait pu rejoindre le FC Nantes

Au cours d’un entretien pour L’Équipe , Layvin Kurzawa est revenu sur son aventure au PSG. Le défenseur a notamment déclaré qu’il aurait pu rejoindre le FC Nantes sous la forme d’un prêt dernièrement. « Au dernier jour du mercato, Moussa Sissoko (joueur du FCN), qui est un pote, m'appelle pour me dire que le club voudrait entrer en contact avec moi. J'ai dit : ''Aucun problème, qu'ils m'appellent''. Je leur explique que j'irais là-bas avec grand plaisir pour six mois. À Nantes, ils étaient hyper surpris. Je n'avais qu'une seule envie, rejouer au foot. »

Nantes a finalement misé sur Cozza