Transferts : Son départ est acté, un joueur du PSG annonce la couleur

Cet été, le Paris Saint-Germain voit partir certains de ses éléments. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, mais également de Layvin Kurzawa, dont le contrat arrive aussi à expiration. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le latéral gauche de 31 ans se prononce sur la suite de sa carrière.

N’entrant plus dans les plans du PSG depuis trois saisons, Layvin Kurzawa arrive à la fin de son contrat. Le latéral gauche de 31 ans est désormais libre de rejoindre le club de son choix et dispose de plusieurs options malgré la fin chaotique de son aventure parisienne, lui qui n’a disputé que huit matches sur les trois dernières années (deux avec le PSG, une avec Fulham en prêt). Interrogé par L’Équipe , Kurzawa s’est prononcé sur la destination qu’il souhaite rallier.

« L'argent, ce n'est pas la priorité »

« Je suis ouvert à tout. L'argent, ce n'est pas la priorité. J'ai besoin d'un vrai projet sportif et d'un endroit où avec ma famille, on se sentira en paix. J'aimerais avoir une vie tranquille. J'ai connu la paix à Londres, on pouvait sortir au parc sans être entourés de personnes malintentionnées. À Paris, je suis obligé d'avoir de la sécurité tout le temps devant chez moi. En neuf ans, on a essayé de nous cambrioler trois fois. Ce n'est pas une vie », déclare Layvin Kurzawa.

« Je me retrouve avec l'intérêt de clubs auxquels je ne pensais même pas »