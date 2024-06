Mercato : Sa signature au PSG le fait halluciner

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En arrivant plein de promesses au PSG en 2015, Layvin Kurzawa voulait vivre un rêve. L'ancien Monégasque n'a pas toujours répondu aux attentes de ses dirigeants et ses performances irrégulières ont fini par lui coûter sa place dans le onze titulaire assez souvent. En 2020, alors qu'il s'apprêtait à quitter le club, il a vu le PSG lui proposer une prolongation de quatre ans, une décision à laquelle il ne s'attendait pas du tout !

A 31 ans, Layvin Kurzawa vient d'annoncer qu'il allait quitter le PSG cet été. En attendant de savoir sa prochaine destination, le joueur français est revenu sur sa prolongation dans le club de la capitale. A l'époque, en 2020, il avait donc perdu sa place de titulaire et il pensait faire ses valises pour jouer ailleurs. Finalement, il est resté à Paris et joue très peu depuis.



«Ma prolongation en 2020 ? Je n'ai pas compris»

Recruté pour 23M€ en 2015, Layvin Kurzawa va donc quitter le PSG cet été après 9 saisons. Pourtant le Français aurait déjà pu faire ses valises il y a quatre ans lorsqu'une porte de sortie lui avait été proposée. « Ma prolongation en 2020 ? Je n'ai pas compris. J'étais chez moi, il y avait eu un transfert avorté avec la Juventus, le jet attendait sur le tarmac pour que j'y aille, et mon ancien agent m'appelle en me disant que le PSG et Leonardo veulent me prolonger pour 4 ans. Je me pose la question en me disant "mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?" Tu m'offres ça, je ne vais pas dire non », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Média Carré .

Une nouvelle opportunité pas saisie