Mercato : Le PSG prépare un coup de génie à 0€ ?

Pierrick Levallet

Si le PSG souhaite remplacer Kylian Mbappé en attaque, le club de la capitale entend aussi recruter au milieu de terrain pour pallier son départ. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu suivraient la situation de Joshua Kimmich de près. Le joueur de 29 ans n'exclut pas l'idée d'un départ du Bayern Munich et envisagerait même de partir libre une fois son contrat expiré en juin 2025.

Le PSG aurait prévu du lourd pour son mercato cet été. Cherchant à compenser le départ de Kylian Mbappé de la meilleure manière possible, le club de la capitale voudrait recruter à tous les postes, y compris au milieu de terrain. Plusieurs noms ont alors été annoncés au cours des dernières semaines, certains plus notables que d’autres.

Le PSG suit Kimmich de près

Le PSG suivrait par exemple la situation de Joshua Kimmich. Alors qu’il dispute l’Euro 2024 avec l’Allemagne, le milieu défensif de 29 ans a vécu une saison en demi-teinte avec le Bayern Munich. L’Allemand ne s’y sent plus vraiment à sa place et n’exclurait ainsi pas l’idée d’un départ.

Un départ libre prévu pour 2025 ?