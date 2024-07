Transferts Le PSG recrute un crack, le Barça est battu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain accueille un nouveau joueur cet été en la personne de Gabriel Moscardo. Recruté l'hiver dernier et prêté dans la foulée au Corinthians, le milieu brésilien découvre la capitale en vue de la prochaine saison. Un joueur que le FC Barcelone aurait bien vu dans ses rangs comme le dévoile la presse catalane.

L’hiver dernier, le PSG a mis la main sur deux recrues auriverde : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier s’est envolé pour la capitale dès le mois de janvier, avant de réaliser une seconde partie de saison impressionnante sous les ordres de Luis Enrique avec 24 rencontres disputées, le second est quant à lui resté au Corinthians, la faute à une blessure au pied gauche. Un contretemps qui n’a pas empêché le PSG de miser sur le milieu de 18 ans et de devancer la concurrence.

Transferts : Les 3 dossiers brûlants du mercato du PSG https://t.co/rh0bI3sz01 pic.twitter.com/ixOR3jkCTU — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Le Barça visait Moscardo

En plus de Chelsea, le FC Barcelone était également déterminé à l’idée d’enrôler Gabriel Moscardo. Sport dévoile ce mardi que Deco, directeur sportif des Blaugrana, lorgnait le milieu brésilien lorsque celui-ci évoluait encore avec les U-20 de son club. Mais faute de moyens suffisants, le club culé a dû se résoudre à lâcher le joueur.

Le joueur est à Paris

Une aubaine pour le PSG, s’attachant les services de Gabriel Moscardo pour 20M€ jusqu’en juin 2028. Le joueur, qui s’est affiché sur l’avenue des Champs-Élysées cette semaine sur ses réseaux sociaux, a repris la compétition il y a un mois après sa blessure.