Transferts : Les 3 dossiers brûlants du mercato du PSG

Arnaud De Kanel

Après un début de mercato très animé marqué par le départ de Kylian Mbappé, celui de Layvin Kurzawa et des révélations qui ont suivi, puis l'arrivée de Matvey Safonov, le PSG est bien moins au centre de l'attention mais continue de travailler en sous-marin. Le club de la capitale travaille sur trois dossiers bouillants.

Encore une fois, le PSG s'annonce comme l'un des principaux animateurs du mercato estival. Le club de la capitale prévoit de nombreuses acquisitions, et il est tout aussi probable que plusieurs départs viennent équilibrer la balance. Les rumeurs d'arrivées ne sont plus aussi nombreuses qu'avant mais trois dossiers prioritaires se dégagent.

Khvicha Kvaratskhelia

La piste la plus brûlante mène sans aucun doute à Khvicha Kvaratskhelia. Tourmenté par l'idée de recruter un attaquant de classe mondiale suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG fait du Géorgien sa priorité. Bonne nouvelle, l'attaquant du Napoli veut rejoindre le club de la capitale comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos ont tous validé ce transfert. Les Parisiens tentent désormais de faire le plus dur, à savoir convaincre le Napoli.

Joao Neves

Autre secteur de jeu qui donne des maux de tête aux dirigeants, le milieu de terrain. Luis Enrique aura le fin mot de l'histoire dans de nombreux dossiers, à commencer par Manuel Ugarte. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Manchester United veut recruter l'Uruguayen et le PSG se pliera à la volonté de son coach. Le club de la capitale a déjà des noms pour le remplacer comme Joao Neves. Luis Campos veut profiter de ses excellentes relations avec Jorge Mendes pour placer le Portugais à Paris. Benfica réclame 120M€.

Joshua Kimmich

Enfin, le troisième et dernier dossier brûlant concerne Joshua Kimmich. Possiblement barré par l'arrivée de Joao Palhinha au Bayern, l'Allemand est ouvert à l'idée de démarrer une nouvelle aventure. Le PSG est là et pourrait certainement passer à la vitesse supérieure, notamment si le dossier Joao Neves ne se décante pas.