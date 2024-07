PSG : Panique pour ce transfert à 58M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Nico Williams serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, le club de la capitale serait confronté à une énorme concurrence pour l'attaquant de l'Athletic. En effet, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool et Chelsea auraient manifesté leur intérêt pour le crack de 21 ans, qui disposerait d'une clause libératoire fixée à 58M€.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale souhaite recruter un nouvel ailier gauche pour remplacer numériquement son ancien numéro 7. Et si Khvicha Kvaratskhelia est la grande priorité du PSG à ce poste, Luis Campos aurait également coché le nom de Nico Williams, qui fait des merveilles à l'Athletic et avec la sélection espagnole ces derniers mois. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi va devoir batailler ferme pour le crack de 21 ans.

Le Barça, le Bayern, Liverpool et Chelsea en pincent pour Williams

Selon les informations de Marca , Nico Williams serait dans le viseur de plusieurs grosses cylindrées européennes. En effet, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool et Chelsea auraient manifesté leur intérêt pour l'ailier gauche espagnol. Mais heureusement pour le PSG, aucun de ces clubs n'auraient formulé d'offre pour boucler le transfert de Nico Williams, qui est engagé avec l'Athletic jusqu'au 30 juin 2027.

Mercato : Le «rêve» de Barcelone va plomber le PSG ? https://t.co/rbL1i1HKac pic.twitter.com/wDoYvors97 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Un transfert à 58M€ pour Nico Williams