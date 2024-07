Mercato - ASSE : Un transfert à 5M€ bientôt bouclé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être attaché les services de Yunis Abdelhamid, arrivé libre en provenance du Stade de Reims, l’ASSE pourrait bientôt accueillir sa deuxième recrue estivale. Les Verts sont annoncés sur la piste d’Augustine Boakye, milieu offensif évoluant en Autriche au Wolfsberger AC et qui devrait débarquer à Saint-Etienne prochainement.

Vendredi dernier, l’ASSE a lancé son mercato estival en officialisant le recrutement de Yunis Abdelhamid. L’expérimenté défenseur âgé de 36 ans s’est engagé pour un an avec l’AS Saint-Etienne, plus une année supplémentaire en option, après la fin de son contrat au Stade de Reims, et est ainsi devenu la première recrue estivale des Verts.

« J’ai hâte de l'aider à atteindre ses objectifs dans l’élite »

« Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’ai hâte de l'aider à atteindre ses objectifs dans l’élite. L’ASSE m’évoque beaucoup de ferveur, je suis impatient de découvrir cette ambiance en tant que joueur stéphanois. J’arrive déterminé, avec l’envie de tout faire pour être performant pour porter haut les couleurs et les valeurs du club. Je vais aussi retrouver Olivier Dall’Oglio avec qui j’ai découvert la L1. J’ai hâte de travailler de nouveau à ses côtés », a déclaré Yunis Abdelhamid dans le communiqué publié par l’ASSE.

Boakye deuxième recrue de l’ASSE ?

C’est désormais au milieu de terrain que des renforts pourraient arriver. En ce sens, l'ASSE serait proche de trouver un accord pour le transfert d’Augustine Boakye. Âgé de 23 ans, le milieu offensif a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière sous les couleurs du Wolfsberger AC.

Un transfert de 5M€ bonus compris

Augustine Boakye pourrait être la prochaine recrue de l’ASSE puisque d’après les informations de Foot Mercato, un accord total serait presque trouvé entre toutes les parties. Le Ghanéen devrait arriver cette semaine en France, un transfert qui serait estimé à 3M€, plus 2M€ de bonus.