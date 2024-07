Officiel : L’ASSE annonce sa première recrue de l’été !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le mercato de l'ASSE est lancé. Comme attendu, le club a annoncé mercredi la prolongation d’Aïmen Moueffek jusqu’en juin 2028, avec une année de plus en option. Ce mercredi, les Verts ont officialisé leur première recrue de l’été en la personne de Yunis Abdelhamid. Laissé libre par le Stade De Reims, où il évoluait depuis 2017, le défenseur âgé de 36 ans a signé un contrat d’un an, assorti d’une option pour une année supplémentaire.

« J’ai hâte de l'aider à atteindre ses objectifs dans l’élite »

« Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’ai hâte de l'aider à atteindre ses objectifs dans l’élite. L’ASSE m’évoque beaucoup de ferveur, je suis impatient de découvrir cette ambiance en tant que joueur stéphanois. J’arrive déterminé, avec l’envie de tout faire pour être performant pour porter haut les couleurs et les valeurs du club. Je vais aussi retrouver Olivier Dall’Oglio avec qui j’ai découvert la L1. J’ai hâte de travailler de nouveau à ses côtés », a confié Yunis Abdelhamid, dans le communiqué publié par l’ASSE.

✍️ Bienvenue Yunis Abdelhamid ! 💚L’expérimenté défenseur central rejoint les Verts pour cette saison qui marque le retour de l’ASSE en @Ligue1 ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2024

« Il faisait partie de mes priorités de recrutement »