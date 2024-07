Mercato - PSG : Gros coup de pression révélé en Italie !

Axel Cornic

Khvicha Kvaratskhelia est le gros dossier de ce début de mercato au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui aimerait beaucoup l’avoir pour combler le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé. Les négociations avec le Napoli se passent toutefois assez mal pour le moment, avec le président Aurelio De Laurentiis qui a toujours fermé la porte à un départ de sa star.

C’est un bras de fer qui dire depuis des longues semaines. A la recherche de renforts, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Or, à l’inverse de son coéquipier Victor Osimhen, l’ailier géorgien n’est absolument pas sur le marché et le président Aurelio De Laurentiis comme Antonio Conte ont fermé la porte à un départ.

Mercato - PSG : Ethan Mbappé a choisi son club, il va retrouver son frère ? https://t.co/mf3kwnS3tF pic.twitter.com/IrLsw3oNfA — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Kvaratskhelia, un dossier déjà mort ?

Lors de la présentation de son nouveau coach, le président du Napoli avait d’ailleurs publiquement attaqué le PSG et surtout son homologue Nasser Al-Khelaïfi. « Il n'y a pas de problèmes avec Kvara parce que nous avons un contrat : nous lui ferons une proposition de contrat et je ne vois aucun problème pour lui » avait déclaré De Laurentiis. « Ensuite, il peut aussi y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sans l'autorisation du club... Si quelqu'un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé et qu'il présidait également l'ECA (Association européenne des clubs, NDLR), nous pourrions le rappeler à l'ordre ».

Le Napoli hausse le ton