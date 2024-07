OM - Arabie Saoudite : Une réunion au sommet est annoncée !

Axel Cornic

D’énormes changements sont annoncés à l’Olympique de Marseille, où ça bouge sur le front des arrivées comme des départs. Certaines stars sont concernées, puisque ces derniers jours c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui est annoncé proche d’une sortie, avec l’Arabie Saoudite qui lui ferait les yeux doux et lui proposerait un contrat en or pour quitter l’Europe.

Pointé du doigt en début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang a fait taire les critiques avec ses buts, rentrant ainsi dans le cœur des supporters. Mais il pourrait déjà quitter l’OM mois d’un an après son arrivée, puisque ces derniers jours une très grosse offre est annoncée pour l’attaquant gabonais de 35 ans.

De Zerbi veut rencontrer Aubameyang

D’après les informations de RMC Sport , le flou régnerait autour de l’avenir d’Aubameyang, dont l’actuel contrat va jusqu’en juin 2026. Les dirigeants de l’OM souhaiteraient le garder la saison prochaine et Roberto De Zerbi aurait l’intention de le rencontrer très vite, afin d’échanger avec lui et peut-être le convaincre de rester. En attendant, au sein du club phocéen on ne confirme aucune piste évoquée récemment pour le remplacer à la pointe de l’attaque.

L’Arabie Saoudite le fait sérieusement douter