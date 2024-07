Mercato - OM : Le remplaçant d’Aubameyang déjà connu, c’est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l'OM multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Georges Mikautadze qui sort d'une excellente seconde partie de saison avec le FC Metz, avant de briller à l'Euro durant lequel il a inscrit trois buts. Néanmoins, ce dossier dépend notamment de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Déjà très avancé dans son mercato, l'OM a obtenu les signatures de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque le club phocéen souhaite désormais renforcer son secteur offensif et a fait de Mason Greenwood sa grande priorité. Mais ce n'est pas tout puisque l'arrivée d'un avant-centre n'est également pas à exclure. Et un nom refait surface.

L'OM toujours dans le coup pour Mikautadze ?

En effet, selon les informations de La Provence , l'OM est toujours dans le coup pour Georges Mikautadze, auteur d'une magnifique seconde partie de saison avec le FC Metz. Le club phocéen aurait ainsi noué le contact avec l'attaquant géorgien, auteur de trois buts à l'Euro, et étudie désormais la faisabilité d'un transfert. Mais il faudra faire face à la concurrence de l'AS Monaco et du RC Lens dans ce dossier. Compte tenu de la concurrence et de ses prestations à l'Euro, Georges Mikautadze pourrait d'ailleurs se retrouver au cœur d'un jeu de surenchère pour son transfert. C'est en tout cas ce que craindrait l'OM.

Un dossier qui dépend d'Aubameyang