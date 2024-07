«Si le PSG vient…», il annonce la couleur pour ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de ce marché des transferts, le PSG est allé piocher en Russie, à Krasnodar, en s’offrant les services de Matvey Safonov. Et si un deuxième joueur du club russe empruntait le même chemin et rejoignait à son tour Paris ? Des rumeurs ont notamment fait écho d’un intérêt du PSG pour Eduard Spertsyan. De quoi faire réagir l’entraîneur de l’Arménien.

Malgré le contexte qu’on connait actuellement avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le PSG a décidé d’exploiter le marché russe. Ainsi, cet été, le club de la capitale a déboursé 20M€ pour recruter Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Mais voilà que les deux clubs pourraient faire encore des affaires dans les semaines à venir. En effet, récemment, il a été question d’un intérêt du PSG pour Eduard Spertsyan, milieu de terrain arménien de Krasnodar. Quid alors d’un potentiel transfert ?

« Le club n'a reçu aucune proposition officielle pour lui »

Interrogé par Championat, Murad Musaev, entraîneur de Krasnodar, s’est confié sur l’avenir d’Eduard Spertsyan évoquant la possibilité d’un départ au PSG. Il a alors fait savoir : « Spertsyan va-t-il rester ? Le club n'a reçu aucune proposition officielle pour lui. Nous comptons sur Edo. A ce jour, je le répète, il n’y a rien. Tout le monde insiste sur le fait que, pour une raison quelconque, il doit partir. Pourquoi devrait-il partir ? Il est chez lui, a grandi dans ce club, il est le leader de Krasnodar et l'un des meilleurs joueurs du championnat. Sa famille est ici, il est adoré en ville. Il progresse et sera le capitaine de l'équipe la saison prochaine ».

« Si le PSG vient, comme ils sont venus pour Matvey… »

« Je ne comprends pas le battage médiatique autour de Spertsyan et toutes ces discussions selon lesquelles il doit définitivement partir. Si le PSG vient, comme ils sont venus pour Matvey, nous nous asseyons et en discutons. Si tout convient à tout le monde, d'accord. Et tant qu'une personne se développe, grandit et est heureuse à Krasnodar, il n'y a pas de problèmes. Si quelque chose arrive, nous en parlerons », a poursuivi l’entraîneur de Spertsyan.