Succession de Mbappé : Grosse panique au PSG ?

Axel Cornic

Après dix saisons, dont sept passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est envolé pour l’Espagne et a récemment été présenté en grande pompe par le Real Madrid. Mais son ancien club ne semble toujours pas avoir tourné la page, puisqu’à Paris on attend toujours la nouvelle star qui portera l’attaque de Luis Enrique à partir de la saison prochaine.

Visage du PSG depuis des années, Kylian Mbappé n’est plus là et sa présentation en grande pompe au Real Madrid a énormément fait parler récemment. Mais on attend toujours son successeur à paris, alors que la presse italienne a relancé les spéculations autour de Victor Osimhen attaquant du Napoli.

Mercato - PSG : Un phénomène a tranché, il arrive à Paris ! https://t.co/RtdIBtJfGs — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Ça commence à être long...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cette situation commencerait à créer quelques tensions au sein du PSG. Plusieurs voix s’élèveraient en effet pour se questionner sur le temps pris dans la recherche d’une nouvelle star offensive, capable de faire oublier Kylian Mbappé.

Sur qui doit miser le PSG ?

Mais les joueurs d’un tel calibre ne courent pas les rues et surtout... ils sont très chers. Osimhen, qui semble être le favori de Luis Campos même après l’échec dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, possède par exemple une clause de départ fixée à 130M€ et qui pour le moment semble freiner le PSG.