Boxe : Ryan Garcia testé de nouveau positif, son clan réagit !

Florian Barré

C’est certain, Ryan Garcia n'a pas aimé les dernières nouvelles concernant ses récents tests antidopage. Ce jeudi, les résultats du laboratoire seraient revenus sur un échantillon collecté avant son combat contre Devin Haney, celui-ci étant positif à l’Ostarine, substance interdite. L’équipe du combattant américain continue de nier en bloc et a affirmé à travers un communiqué qu’elle continuait de chercher la source exacte.

Depuis peu, le clan de Devin Haney a déposé une lettre auprès de la commission. La raison ? Ryan Garcia est accusé d’avoir pris des produits dopants avant leur combat du 20 avril dernier. En effet, en cas de contrôle antidopage positif, les commissions sportives peuvent annuler un résultat et transformer une défaite en no-contest. Une aubaine pour Haney, invaincu avant le revers subit face à Garcia. Malgré tout, The Flash a nié avec véhémence tout acte répréhensible depuis que les résultats des tests de dépistage de drogue ont été rendus publics pour la première fois.

MMA - UFC : Insulté par McGregor, Kamaru Usman enrage https://t.co/gAFv0ss9oP pic.twitter.com/J8sZAHZoX1 — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Ryan Garcia a fait appel à un expert

Son clan a d’ailleurs tout récemment pris la parole sur le sujet : « Ryan Garcia est engagé dans une compétition propre et équitable et n’a jamais intentionnellement utilisé de substances interdites. Peu de temps après avoir été informé de son test positif, Ryan a volontairement fait prélever ses cheveux et les a envoyés au Dr Pascal Kintz, le plus grand expert en toxicologie et en analyse de cheveux. Les résultats de l’échantillon de cheveux de Ryan se sont révélés négatifs. Cela est cohérent avec une contamination et prouve de manière démonstrative que Ryan n’avait pas ingéré d’Ostarine sur une période de temps - le seul moyen par lequel il aurait pu avoir un avantage quelconque dans le ring . »

Un supplément contaminé ?