Mercato - OM : Premier coup dur pour De Zerbi

Pour pouvoir recruter cet été, l’OM a d’abord besoin de vendre certains joueurs. Pablo Longoria a déjà commencé, puisqu’il a vendu Vitinha au Genoa contre 16M€, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 6M€ de bonus. Après le Portugais, le club phocéen pourrait également se séparer d’Illiman Nidaye. Ce dernier est pisté par Everton et il pourrait partir pour 18,5M€ et des bonus.

L’été dernier, Pablo Longoria avait tenté plusieurs paris en attaque pour l'OM. Le dirigeant marseillais avait notamment mis la main sur Illiman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les deux Sénégalais débarquaient alors d’Angleterre, et environ un an plus tard, cela n’a pas forcément été une réussite. Les deux joueurs ne se sont pas imposés aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et ils ne seront pas conservés en cas de bonne offre.

Illiman Ndiaye est sur le départ

Justement, l’OM serait sur le point de céder Illiman Ndiaye. D’après les informations de L’Équipe , l’OM aurait reçu une offre de 18,5M€ et des bonus pour le Sénégalais, de la part d’Everton. Vu les performances de l’ancien joueur de Sheffield United et le besoin d’argent du club phocéen, l’attaquant serait tout proche de rejoindre le club anglais. La saison dernière, Ndiaye a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues.

