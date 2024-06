Mercato - OM : Transfert annulé à cause d'un gros salaire ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'OM est l'un des clubs les plus actifs sur le mercato estival cette année et plusieurs transferts ont déjà été validés. De nouvelles pistes sont en cours, comme celle de Wilfred Ndidi. Le Nigérian, milieu défensif à Leicester depuis 2017, est un profil assez convoité et l'OM souhaiterait le recruter. Mais comme il arrive en fin de contrat avec le club anglais, il veut négocier au moment de sa signature, des exigences jugées trop élevées pour les dirigeants olympiens.

Dans sa volonté de bâtir un nouvel effectif solide pour répondre à la grosse déception de la saison sur le plan des résultats, l'OM se montre très actif depuis le début du mercato estival et active de nombreuses pistes. L'une des dernières pourrait se conclure par un échec puisque Wilfred Ndidi, annoncé dans le collimateur de l'OM ces derniers jours, semble difficile à convaincre...

Ndidi demande un salaire trop élevé

Milieu défensif de 27 ans, Wilfred Ndidi a fait le bonheur de Leicester City ces dernières années. Toutefois, il arrive en fin de contrat cet été et intéresse beaucoup l'OM qui souhaite le recruter. Toutefois, d'après les informations de La Provence , le milieu de terrain nigérian a des exigences salariales trop élevées pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ce qui ne correspond plus vraiment aux objectifs de recrutement du club. L'OM souhaite être plus vigilant à ses finances, et refuse de céder de nouveau aux demandes salariales jugées excessives, comme cela a pu être le cas par le passé.

Mercato - Officiel : Annoncé à l’OM, il est libre ! https://t.co/ruWX905NRh pic.twitter.com/nOwLfkBcV0 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

L'OM a du pain sur la planche

Bien décidé à concrétiser ses occasions, l'OM a encore beaucoup de pistes et de dossiers en cours pour la suite de son mercato estival. Le président Pablo Longoria veut absolument bâtir un nouvel effectif capable de permettre au club de retrouver les sommets de Ligue 1. Pour rappel, la saison prochaine, les Marseillais ne disputeront pas de Coupe d'Europe.