NBA : Un ancien des Celtics a souffert en voyant Boston remporter le titre

Florian Barré

Malgré toute la joie que les fans des Boston Celtics ont éprouvée en regardant leur équipe remporter son 18e championnat, il y a peut-être eu une certaine nuance d'émotions mitigées du fait que Marcus Smart n'était pas sur la liste pour cela. Le joueur lui-même, qui a quand même passé neuf ans dans le Massachusetts, a confié qu’au-delà de la fierté qu’il a pu ressentir, « un sentiment doux-amer » persiste.

Marcus Smart, 30 ans, a été drafté par Boston et a joué pour les Celtics pendant les neuf premières années de sa carrière avant d'être échangé en 2023 dans le cadre d'un accord qui a envoyé Kristaps Porzingis dans l'autre sens. Chouchou des fans, le départ de Smart a été difficile à la fois pour le joueur et les supporters. Lors d'un match des Grizzlies en 2024 contre les Celtics au TD Garden, il a reçu un accueil chaleureux à juste titre.

« Je suis tellement fier d’eux »

Ainsi, lors d'une récente apparition sur le podcast « Run Your Race », Smart a expliqué ce qu'il ressentait en voyant ses anciens coéquipiers remporter un championnat : « C'était formidable de voir ces deux gars arriver comme ils l'ont fait et dominer », a d’abord déclaré Smart à propos des contributions de Jaylen Brown et Jayson Tatum. « Bravo à Jaylen, Jayson et les Boston Celtics. Félicitations pour le championnat. Ils ont construit ça. Ils ont marché dans la boue. Ils n'ont sauté aucune étape. J'étais là avec eux pendant neuf ans de ma carrière et je l'ai vu. Ce n'est pas un hasard s'ils ont désormais atteint leur objectif. Je suis tellement fier d'eux. J’étais fier d’être dans les tranchées avec eux, de connaître ces gars-là et de pouvoir aller travailler avec eux chaque jour lorsque j’en avais l’occasion. »

« J’ai de l’amour pour ces gars-là »