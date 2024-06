Mercato - Real Madrid : La fake news qui va faire enrager le PSG

Thomas Bourseau

Le mercato estival risque d’être une nouvelle fois animé et le PSG ainsi que le Real Madrid se rendent coup pour coup dans le dossier Leny Yoro. Le défenseur du LOSC est la priorité des deux clubs dans ce secteur de jeu et ce, bien que la presse italienne ait lancé une rumeur sur le dossier Riccardo Calafiori.

Cette semaine, une rumeur surprise de transfert a animé l’actualité du Real Madrid. En effet, le club merengue a été lié à Riccardo Calafiori. Le défenseur central de Bologne a été l’un des hommes forts de la désormais ex-équipe de Thiago Motta concernant la place décrochée pour la prochaine campagne de Ligue des champions.

Riccardo Calafiori, le transfert du Real Madrid ?

D’après la Gazzetta dello Sport, le défenseur central de Bologne et de la Squadra Azzurra avec qui il dispute l’Euro en Allemagne figurerait dans les petits papiers du Real Madrid. Néanmoins, il n’en serait rien.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Pas de Calafiori au programme, priorité à Yoro au Real Madrid