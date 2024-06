Mbappé arrive, un joueur du Real Madrid lui met déjà la pression !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter la capitale, direction le Real Madrid qui lui fait la cour depuis de longues années. Un renfort accueilli les bras ouverts pour les joueurs de Carlo Ancelotti, à l’instar de Dani Carvajal, estimant que le club merengue part en quête de tous les titres avec sa nouvelle star.

Priorité du Real Madrid depuis de longues années, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé en faveur du champion d’Europe en titre, quittant ainsi le PSG librement après sept saisons passées près du Parc des Princes. Carlo Ancelotti dispose ainsi d’une recrue XXL pour son attaque, alors qu’Endrick viendra lui aussi renforcer les rangs madrilènes durant l’été. Dani Carvajal estime que la signature du capitaine de l’équipe de France est une importante plus-value pour le Real Madrid, candidat sérieux pour rafler tous les titres selon lui.

« Mbappé va nous rendre à nouveau candidats à tout »

« Si Mbappé sera meilleur en étant au Real Madrid ?Je pense que ce sera réciproque. Un joueur de sa stature va nous apporter beaucoup et je pense qu'en portant notre maillot, entouré de très bons joueurs, il nous rendra à nouveau candidats à tout. J'espère que ce sera le cas et que nous continuerons à gagner des titres », confie le joueur, interrogé par AS .

Le Real Madrid sort d’une saison exceptionnelle

De quoi mettre la pression sur les épaules de Kylian Mbappé qui débarque dans une équipe qui a brillé au cours de la saison écoulée, remportant la Ligue des champions, la Liga mais également la Supercoupe d’Espagne. Difficile de faire mieux.