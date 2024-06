NBA : Anthony Davis donne son avis tranché sur Bronny James

Florian Barré

Un petit morceau de l’histoire de la NBA s’est écrit la nuit dernière, lorsque le nom de Bronny James a été prononcé en lien avec le 55e pick de draft, appartenant aux Los Angeles Lakers, où joue son père LeBron James. Une nouvelle qui réjouit forcément la légende la NBA, qui rêvait de jouer un jour avec son fils dans la Grande Ligue, mais qui satisfait également Anthony Davis, qui s’est confié sur le sujet quelques heures avant le début du second tour de draft.

Depuis quelques semaines, de nombreuses spéculations annonçaient une paire de James chez les Lakers la saison prochaine. Ce sera bel et bien le cas - si LeBron décide de signer un nouveau contrat au sein de la franchise californienne - puisque la nuit dernière, la Draft a envoyé le fils aîné du King du côté des Purple and Gold . Là-bas, celui-ci retrouvera notamment un bon ami de son père, Anthony Davis. Avant l’évènement, le big men des Lakers a d’ailleurs donné son avis sur le jeune joueur de 19 ans, qu’il a annoncé soutenir même s’il rejoignait une autre franchise.

Davis fait l’éloge de Bronny James

« Il est très bon défensivement. Il peut très bien lire le terrain. Je pense qu'il est un très bon meneur de jeu. Je l'ai vu s'entraîner plusieurs fois en dehors de la journée professionnelle et travailler avec grandeur - sa lecture de la défense, sa réussite en matière de passes - c'était vraiment impressionnant pour moi, je pense qu'il ira bien, mec, c'est évidemment beaucoup de pression pour lui avec son père qui est ce qu'il est. » a déclaré Davis à ESPN. « Mais une chose à propos de Bronny, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est qu'il veut créer son propre chemin et il ne veut pas être - même s'il est le fils de LeBron James, il ne veut pas être vu comme tel. Et je pense qu'avoir cet état d'esprit et essayer de créer son propre chemin va fonctionner pour lui. Qui sait, il pourrait venir et être prêt à jouer pour nous. » a-t-il confié avant que Bronny ne soit choisi par les Lakers.

Bronny, peu convaincant chez les Trojans

Les Lakers débuteront le match de la NBA Summer League contre les Houston Rockets le 12 juillet à Las Vegas. L’occasion sans doute pour Bronny de passer quelques minutes sur le parquet. Reste à voir s’il fera mieux que sur sa saison 2023-24, où il a souffert de sa condition physique. D’abord écarté de nombreux mois en raison d’un arrêt cardiaque subit à l’entraînement, il est revenu en janvier du côté de l’USC, mais avec des moyennes décevantes - 4.8 points, 36% de réussite aux tirs, et 2.8 rebonds par match.