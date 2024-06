Mercato : Luis Enrique valide le transfert d’un champion du monde au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain souhaite mettre la main sur un renfort offensif de taille après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Julian Alvarez (Manchester City) fait notamment partie des pistes à l’étude après l’aval de Luis Enrique, mais il sera difficile de convaincre la formation dirigée par Pep Guardiola.

Vers qui va se tourner le PSG pour oublier Kylian Mbappé, en passe de faire ses premiers pas avec le Real Madrid ? Plusieurs pistes sont à l’étude, et le profil de Julian Alvarez plairait notamment aux décideurs parisiens. Le champion du monde argentin est à la lutte avec Erling Haaland pour une place dans l’attaque des Sky Blues , ce qui pourrait l’amener à envisager un départ.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Luis Enrique a approuvé le transfert de Julian Alvarez

Une situation qui pourrait profiter au PSG, alors que Luis Enrique aurait validé le transfert de Julian Alvarez d’après les informations divulguées par CaughtOffside . Des discussions auraient depuis été entamées entre les deux clubs, mais les dirigeants parisiens devront se montrer convaincants.

City ne veut pas le vendre