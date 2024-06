Mercato : Une star dit oui au PSG pour remplacer Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le bras de fer continue entre Khvicha Kvaratskhelia et le Napoli. La dernière réunion entre les deux parties n'a pas été concluante. Le joueur géorgien ferait pression pour quitter l'Italie et rejoindre le PSG. Selon plusieurs sources, un accord aurait été trouvé avec le club parisien il y a plusieurs jours.

Khvicha Kvaratskhelia est toujours en course à l'Euro. Le joueur du Napoli a marqué l'histoire de son pays en atteignant les huitièmes de finale de la compétition. L'attaquant est concentré sur son parcours avec la Géorgie. « Je veux prendre encore quelques jours pour réfléchir, après le Championnat d’Europe, je déciderai quoi faire » a déclaré Kvaratskhelia. Mais en coulisses, son entourage s'active pour lui trouver une porte de sortie. Comme indiqué par son père et son agent, l'attaquant serait prêt à signer pour le PSG.

Confirmation ce jeudi dans L'Equipe de nos infos sur Yohan Cabaye, qui va prendre la succession de Luca Cattani au PSG https://t.co/cM8SnkBPSe — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 27, 2024

« Le PSG veut signer un gros »

« Ce qui est sûr, c'est que le PSG veut signer un gros. On parle beaucoup de l'arrivée de jeunes joueurs de 18 ou 19 ans, mais le PSG veut frapper un gros coup. Sur le papier, c'est vraiment l'une des priorités. Et surtout, ce que voudrait Luis Enrique c'est d'être assez rapide sur le recrutement. C'est-à-dire que le 15 juillet, que l'entraînement va reprendre, il aimerait déjà avoir une grosse vision sur une grande partie de son effectif. Ils ont quand même avancer sur le dossier et il y a des discussions, ça c'est sûr » a confié Bruno Salomon, journaliste pour France-Bleu Paris.

Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG