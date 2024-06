Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée par la presse italienne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s'active plus que jamais pour remplacer Kylian Mbappé, et Khvicha Kvaratskhelia fait office de priorité à cet effet. Malgré les récentes annonces du Napoli qui a fermement affiché son intention de le conserver, l'attaquant géorgien semble déterminé à rejoindre le PSG et l'a fait savoir à ses dirigeants. Le feuilleton est relancé...

Kylian Mbappé a quitté le PSG libre pour s'engager avec le Real Madrid cet été, et le club de la capitale s'active plus que jamais pour assurer sa succession. Depuis maintenant plusieurs semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) revient en boucle pour le club de la capitale, mais Naples se montre très ferme et refuse catégoriquement d'envisager un transfert de son attaquant géorgien en direction du PSG cet été.

« Kvara reste, j'ai été catégorique »

Mercredi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation d'Antonio Conte en tant que nouvel entraîneur de Naples, le président Aurelio De Laurentiis a été ferme sur le futur de Kvaratskhelia : « Pour Kvara, nous avons un contrat, je vais m'asseoir avec lui et nous lui ferons une proposition de changement contractuel et je ne vois aucun problème pour lui ». Même son de cloche pour Conte au moment d'évoquer son nouvel attaquant à Naples : « Kvara reste, j'ai été catégorique. C'est un joueur comme on en voit de moins en moins, un meneur de jeu, il donne des passes décisives, il marque des buts, il peut jouer à l'extérieur ou à l'intérieur », a lâché le technicien italien. Mais la piste n'est pas morte pour autant au PSG si l'on en croit la presse italienne...

Kvaratskhelia réclame son transfert au PSG !